Fränkische Weinbauern kämpfen mit Fackeln gegen Frost

Paraffinfackeln sollten am Weinberg die empfindlichen Rebsorten wärmen - vor 32 Minuten

PRICHSENSTADT - Ein Lichtermeer an einem Weinhang - was wie eine romantische Attraktion aussieht, hat einen ziemlich ernsten Hintergrund: Da die Temperaturen in den Nächten wieder unter null Grad fallen, sorgen sich die unterfränkischen Weinbauern um ihre Ernte und greifen zu ungewöhnlichen Mitteln.

Bilderstrecke zum Thema Kampf gegen Frost: Fackelmeer soll fränkischen Wein schützen In der Nacht zum Sonntag flammte auf Weinhängen in Prichsenstadt (Landkreis Kitzingen) ein Lichtermeer auf. Doch die rund 200 Fackeln sollen nicht etwa den Hang erhellen oder verschönern, sondern die empfindlichen Weinreben vor Frost schützen. Sollte es auch in den kommenden Nächten Minusgrade geben, werden die Weinexperten wohl erneut auf die ungewöhnlichen Maßnahmen zurückgreifen.



Der kalte Mai wird für die fränkischen Weinbauern allmählich zum Problem. In der Nacht zum Sonntag griffen Weinbautechniker in Bimbach, einem Ortsteil von Prichsenstadt (Landkreis Kitzingen), deshalb zu ungewöhnlichen Mitteln. Schon am Tag hatten sie etwa 200 Paraffinfackeln in Feuertöpfen auf dem 2,5 Hektar großen Hang verteilt.

Als die Temperaturen in der Nacht knapp unter null Grad fielen, entzündeten die beiden die Fackeln. Die Schutzmaßnahme galt in erster Linie den Rebsorten Chardonnay und Weißburgunder, die besonders anfällig sind. Das Fackelmeer, das in der Nacht zum Sonntag in Unterfranken erleuchtete, soll helfen, die Weinernte zu sichern. Falls die kommenden Nächte ähnlich kalt werden, kommen die wärmenden Fackeln wahrscheinlich erneut zum Einsatz.

Bilderstrecke zum Thema Von Bocksbeutel bis Silvaner: Das sollten Sie über den Frankenwein wissen Der Weinanbau in Franken hat eine lange Tradition, genau wie Weinfeste in den fränkischen Dörfern. Doch wie lange kann man einen Frankenwein lagern? Was macht die Fränkische Weinkönigin? Und wie lange gibt es den Bocksbeutel schon? Antworten auf diese Fragen und viele weitere interessante Fakten rund um den Frankenwein finden Sie hier.



als