Frauenpower: NN-Wanderreporterin Anne übernimmt die Zügel

In ihrer ersten Etappe führt es die Volontärin bis nach Trautskirchen - vor 31 Minuten

RAPPENAU/TRAUTSKIRCHEN - Jetzt kommt geballte Frauenpower ins Spiel: Am Mittwoch gibt NN-Wanderreporter Hans-Peter Kastenhuber Wanderstock und Ausrüstung an die Kollegin Anne Kleinmann ab. In der ersten Etappe verschlägt es die Volontärin direkt von Rappenau bis nach Trautskirchen. Was sie auf ihrer Reise erlebt, erfahren Sie hier!

Mehr Informationen gibt es unter www.frankentourismus.de.

+++ Hallo Rappenau, ciao Netz! NN-Wanderreporter Hans-Peter kämpft mit Funkloch +++

Hier finden Sie die NN-Wanderreporter auf Facebook.

Anne Kleinmann