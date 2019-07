Freifläche bei Abenberg stand in Flammen

Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres - vor 56 Minuten

ABENBERG - Im Landkreis Roth bei Abenberg hat es am Dienstagnachmittag ein Feuer auf einer Freifläche gegeben. Die Feuerwehr konnte schlimmeres verhindern, auch durch die Hilfe der Landwirte.

Die hohen Temperaturen bedeuten Waldbrandgefahr. Auch deshalb war die Situation brenzlig. © NEWS5



Am späten Dienstagnachmittag stand eine circa 20.000 Quadratmeter große Freifläche hinter der Pflugsmühle in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand durch massiven Wassereinsatz unter Kontrolle bringen und verhinderten, dass der angrenzende Wald in Flammen geriet. Landwirte unterstützten die Feuerwehr mit Güllefässern. Der betroffene Landwirt pflügte sein Feld anschließend um, um weitere Brände zu verhindern.

mlk