Freizeitpark Geiselwind: Besucher werden aus Fahrgeschäft gerettet

Etwa 25 Kinder und Erwachsene saßen plötzlich in der Klemme - vor 1 Stunde

GEISELWIND - Am Dienstag musste die Höhenrettung zum Freizeitpark Geiselwind gerufen werden. Der Grund: Ein Fahrgeschäft war stecken geblieben. Ingesamt vier Hubschrauber sind im Einsatz.

Im Freizeitpark Geiselwind mussten 25 Besucher von einer Aussichtsplattform gerettet werden. © News5/Höfig



Am Dienstagnachmittag endete für einige Besucher ein Ausflug in den Freizeitpark Geiselwind mit einer Rettungsaktion. Ein Fahrgeschäft, das rund 25 Erwachsene und Kinder auf einer Aussichtsplattform nach oben transportieren sollte, blieb in einer Höhe von rund 60 Metern stecken.

Die deutsche Luftrettung und die Polizei sind in Geiselwind im Einsatz. © NEWS5 / Höfig



Die Höhenrettung wurde alarmiert. Drei Hubschrauber holten die Besucher von der Plattform. Auch ein Polizeihelikopter war vor Ort. Nach Angaben der Polizei Kitzingen blieben alle Beteiligten unverletzt. Die Ursache für den Defekt ist noch nicht bekannt.

Derzeit ist der Einsatz noch nicht beendet. Die Besucher müssen teilweise seit mehreren Stunden in dem Fahrgeschäft ausharren.

