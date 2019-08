Am Freitag ereigneten sich gleich zwei schwere Unfälle bei Freizeitaktivitäten im Landkreis Lichtenfels. Eine 30-jährige Frau war beim Klettern an der "Roten Wand" nahe Weismain etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Sie musste von der Bergwacht und einem Hubschrauber mit Seilwinde gerettet werden. Nur kurze Zeit später stürzte ein Gleitschirmflieger in eine Obstbaumplantage nahe des Klosters Banz. © NEWS5 / Merzbach