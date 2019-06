Fronleichnam bringt Regen - Wochenende wechselhaft

Am Feiertag kühlt es merklich ab - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wolken und Regenschauer ziehen heute über die Region und bescheren uns am Feiertag leider schlechtes Wetter. Auch zum Wochenende bleibt es wechselhaft.

+++ Vorbei die Hitze, heute erwarten uns Regenschauer und am Nachmittag teilweise Gewitter. Der Tag bringt bis zu 23 Grad. Alle, die am Feiertag einen Ausflug geplant haben, sollten Schirm und Regenjacke besser mitnehmen.

+++ Am Freitag werden laut wetter.com ebenfalls 23 Grad erreicht, es bleibt weiter regnerisch und ungemütlich.

+++ Am Samstag und Sonntag wird es wechselhaft: Regen ist vor allem am Samstag möglich, der Sonntag bleibt eher trocken. So richtig einig sind sich die Wetterexperten bezüglich der Temperaturen nicht - von maximal 21 bis hin zu 27 Grad scheint alles möglich zu sein.

