Frontal gegen Pkw: 80-jähriger Motorradfahrer verstorben

BAD KISSINGEN - Ein Motorradfahrer ist am Sonntag in Unterfranken mit einem vollbesetzten Pkw kollidiert. Der Mann kam in einer Kurve von seiner Spur ab und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 80-Jährige am Sonntagnachmittag mit zwei weiteren Motorradfahrern im Landkreis Bad Kissingen unterwegs. Auf der Landstraße zwischen Detter und Heiligkreuz geriet der Senior gegen 15.30 Uhr mit seiner Maschine in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn - dort prallte er mit einem voll besetzten VW zusammen.

Der Biker wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Die Insassen des Pkw und die Begleiter des 80-Jährigen erlitten einen Schock, ein Notfallseelsorger kümmerte sich um die Betroffenen. Die Staatsstraße war bis in die frühen Abendstunden gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs war auch ein Sachverständiger vor Ort.

