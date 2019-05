Bei einer Frontalkollision im Landkreis Bad Kissingen sind am Sonntag mehrere Menschen schwer verunglückt, ein Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Beteiligte waren in ihrem vollkommen zerstörten Fahrzeug eingeklemmt. Die beiden Fahrzeuge, ein Mercedes Vito und ein Mercedes A-Klasse, waren zwischen Steinach und Premich zusammengestoßen, nachdem der Fahrer der A-Klasse aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten war. Er erlag vor Ort seinen schweren Verletzungen, die Insassen des Vito wurden von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit und dann mit schwersten Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. © NEWS5 / Paso