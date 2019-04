Frühlingsfest: Über eine Millionen Besucher in der ersten Woche

NÜRNBERG - Das Frühlingsfest in Nürnberg erfreut sich großer Beliebtheit - und das trotz des Wetterumschwungs der vergangenen Tage. In der ersten Woche wurden über eine Millionen Besucher gezählt.

African Gospel begeisterte die Besucher donnerstags am Afrikaabend. © Roland Fengler



Das Rekord-Wochenende an Ostern zog weitere sonnige Tage mit frühsommerlichen Temperaturen nach sich. Auch deshalb war der Familien-Mittwoch sehr gut besucht, teilt der Schaustellerverband mit. Am Donnerstag fand der Afrikaabend statt, wobei die rhythmischen Klänge der Musik viele Besucher anzogen. Der Frühjahrslauf des Post SV, welcher erneut gemeinsam mit dem Volksfest Biathlon veranstaltet wurde, sei ebenfalls ein Erfolg gewesen, so der Veranstalter. Fast 600 Menschen schnürten sich dafür die Laufschuhe.

Bilderstrecke zum Thema Buschtrommler und Folklore: Frühlingsfest wird zum Afrika-Tempel Unter dem Motto "Afrika, Afrika!" gaben am Donnerstag auf dem Frühlingsfest viele Künstler einen kleinen Einblick in die unglaublich vielfältige Kunst und Kultur des Kontinents – mit allem, was dazugehört: von heißen Showeinlagen authentischer Buschtrommler über Tanz und Folklore bis hin zur "DJ Party – Hello Afrika". Musikalische Höhepunkte des Abends waren die Auftritte von "Project African Gospel" und der Afro-Reggae-Band "Tropical Beat".



Polizei hatte wenig zu tun

Am Samstag erlebte die Polizei dann etwas seltsames, nämlich, dass sie kein einziges Mal eingreifen musste. Friedlich ging es auf dem Frühlingsfest also auf jeden Fall zu. Das trübere, kühlere Wetter tat alledem keinen Abbruch. Im Gegenteil: Sogar vorfreudige Clubfans versammelten sich vor dem Derby auf dem Fest und bekannten Flagge. Somit wurden, trotz Aprilwetters, in der ersten Woche über eine Millionen Besucher gezählt.

Schausteller-Chef: "Das macht uns stolz!"

Die Verantwortlichen freuten sich natürlich über diese Zahlen. Zumal weitere Highlights des Frühlingsfestes noch bevorstehen. Da wäre einmal die Ladies Night am Donnerstag, am Freitag der "Magic Friday" und dann wartet da natürlich noch der Museumstag am 1. Mai. Schausteller Chef Lorenz Kalb ist mehr als zufrieden: "Es bleibt alles aufregend und erfreulich. Was mich am meisten freut: Deutschland sicherstes und sauberstes Volksfest verzeichnet am ganzen Samstag keinen einzigen Polizeivorfall. Das macht uns stolz!"

