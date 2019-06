Frühstück an langer Tafel

Freiwilligenzentrum lädt zu "Tag der Offenen Gesellschaft" ein - vor 25 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Als Symbol für ein Leben in Frieden und Demokratie findet seit einigen Jahren am 15. Juni der "Tag der Offenen Gesellschaft" statt. Auch dieses Jahr beteiligt sich das Freiwilligenzentrum "mach mit!" in Kooperation mit der Stadt Neustadt/Aisch wieder mit einer ungewöhnlichen Aktion und lädt alle Bürgerinnen und Bürger ab 10 Uhr zu einem Frühstück auf den Marktplatz der Kreisstadt ein.

Gemeinsam an langer Tafel frühstücken und dabei ins Gespräch kommen: Dazu wird am "Tag der Offenen Gesellschaft" auf dem Neustädter Marktplatz eingeladen. © FWZ



Parallel zum wöchentlichen Bauernmarkt gibt es am Samstag, 15. Juni, von 10 bis 13 Uhr ein offenes Frühstück bei einem bunten Rahmenprogramm für Alt und Jung und Möglichkeiten zum offenen Austausch und miteinander ins Gespräch zu kommen. "Alle, die gerne einmal in großer Runde an einer langen Tafel auf dem Marktplatz frühstücken möchten, sind herzlich willkommen und dürfen gute Laune, eine leckere Kleinigkeit sowie Tasse und Teller mitbringen". Mit seiner Einladung verbindet das Freiwilligenzentrum die Hoffnung, "dass viele Frühstücksgäste teilnehmen und es ein bunter, offener und friedlicher Tag wird".

In dessen Rahmen findet um 13 Uhr in der Ehrenhalle des Neustädter Rathauses die Finissage der Ausstellung "Starting Over/Neuanfang" statt. Die Fotoausstellung zeigt seit 27. Mai Erfolgsgeschichten schutzsuchender Menschen und kann noch täglich während der Dienstzeiten der Stadtverwaltung besichtigt werden.

Reparatur Café im Juni

Wegwerfen war gestern! Unter diesem Motto öffnet das "Reparatur Café" am Samstag, 29. Juni, wieder von 10 bis 14 Uhr seine Pforten im Neustädter "Jugendtreff Lazarett". Wer ein Lieblingsteil zuhause hat, das nicht mehr funktionsfähig ist, kann damit vorbeikommen. Dabei geht es nicht nur um Elektrogeräte wie beispielsweise Drucker, CD-Player oder Nähmaschinen.

Es werden auch abgebrochene Teile wieder angeklebt und Spielzeug wieder instandgesetzt. Und außerdem gibt es Helferinnen für kleine Nähe- und Flickarbeiten. Die ehrenamtlichen Fachleute und Tüftler freuen sich auf regen Zuspruch. Willkommen sind weiterhin interessierte und talentierte Helfer, die gerne aktiv mitarbeiten möchten. Weitere Informationen sind im Freiwilligenzentrum unter Telefon 09161/8889 19 oder per E-Mail freiwilligenzentrum@caritas-nea.de möglich.

nb