Unter dem Motto "Europa. Jetzt aber richtig!" gingen am 1. Mai auch in Fürth zahlreiche Menschen auf die Straße, um unter anderem für ein faires, europaweites Arbeiten mit starken Tarifverträgen und armutsfesten Mindestlöhnen in allen EU-Mitgliedsstaaten zu demonstrieren. Bei der Kundgebung auf dem Grünen Markt sprach unter anderem auch Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung. © Markus Kohler