1000 Euro aus Altstadt-Wohnung verschwunden

Der Dieb kam wohl durch die Terrassentür - vor 1 Stunde

FÜRTH - Am helllichten Tag hat ein Dieb aus einer Wohnung in der Fürther Altstadt mehrere Tausend Euro gestohlen. Zugute kam ihm dabei, so die Polizei, möglicherweise die Fahrlässigkeit der Bewohner.

Symbolbild © mk



Der Täter betrat die zu diesem Zeitpunkt verwaiste Wohnung in der Theaterstraße am Montag zwischen 9.20 und 10 Uhr über eine nur angelehnte Terrassentür, durchsuchte die Räume und verschwand mit einer Kassette, in der sich den Angaben zufolge das Geld befand.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen oder Personen beobachtet haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Fürther Polizeiinspektion unter der Telefonnummer (0911) 75 90 50 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, auch bei nur kurzen Abwesenheiten Fenster oder Türen offen stehen zu lassen. Denn Einbrecher nutzen jede sich bietende Gelegenheit, um an Wertsachen oder Geld zu kommen.

Gerade in der warmen Jahreszeit, in der gern gelüftet wird, sei es wichtig, sich an Vorsichtsmaßnahmen zu halten.

fn