20 Stellplätze für Behinderte leuchten blau

Der Behindertenrat sähe das gern auch auf 50 weiteren umgesetzt - vor 1 Stunde

FÜRTH - Jetzt kann sich wirklich kein Unberechtigter mehr darauf rausreden, er habe etwas übersehen: Seit kurzem leuchtet die Oberfläche etlicher Fürther Behindertenparkplätzen in grellem Blau, ein zentral aufgemaltes weißes Rollstuhl-Piktogramm lässt keinerlei Zweifel an der speziellen Bestimmung.

Nicht zu übersehen: So wie dieser Stellplatz in der Schwabacher Straße wurden etliche weitere im Stadtgebiet mit blauer Farbe markiert. Foto: Wolfgang Händel



20 Stellflächen im Zentrum, am Friedhof und im Süden hat die Stadt jüngst entsprechend gekennzeichnet; vier weitere sollten folgen, zwei davon in Burgfarrnbach. "Dadurch soll die verkehrswidrige Belegung durch Nichtberechtigte verhindert bzw. weiter minimiert werden", heißt es in einer Rathaus-Mitteilung.

Angestoßen hat die Aktion bereits im vergangenen Jahr der städtische Behindertenrat, nach etwas Hin und Her wurde der Bitte stattgegeben – allerdings nur zum Teil, wie der Behindertenrats-Vorsitzende Siegfried Reimann auf FN-Nachfrage sagt. Denn die Homepage des Gremiums – www.behindertenrat-fuerth.de – listet 50 weitere Stellplätze für gehandicapte Menschen in Fürth auf. Diese aber, so Reimann, seien nicht, wie die 24 anderen, asphaltiert, sondern in der Regel gepflastert – und deshalb nur schwer mit der blauen Farbe zu versehen, wie man ihm von Seiten der Kommune mitgeteilt habe.

Reimann indes verweist auf das Beispiel der Stadt Stein: Dort sei das Aufbringen der Farbe kein Problem gewesen. Im September nun wird der Behindertenrat deshalb in einem weiteren Antrag an den Fürther Bauausschuss darum bitten, auch die verbliebenen Stellplätze blau zu markieren.

Dazu habe der Oberbürgermeister vor einem Jahr, als der erste Beschluss fiel, geraten.