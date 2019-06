Suit up - it's gonnABI legendary! – Diesem Motto, gewählt in Anlehnung an die amerikanische Sitcom "How I Met Your Mother", wurden die Abiturienten des Hardenberg Gymnasiums in diesem Jahr mehr als gerecht. In raffinierten Roben, schicken Cocktailkleidern und perfekt sitzenden Anzügen bekamen die frischgebackenen Abiturienten ihr Zeugnis ausgehändigt. © Frank Kreuzer