Abschluss: Jetzt feiern die Real- und Mittelschulen

Nach den Gymnasien verabschieden auch die anderen Schulen ihre Absolventen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Jahrelang haben sie den Schulalltag gemeinsam bestritten, jetzt wartet auf sie ein neuer, spannender Lebensabschnitt: In Stadt und Landkreis Fürth verabschieden in diesen Tagen die Real- und Mittelschulen ihre Absolventen. Wir waren bei einigen Feiern dabei.

Die gemeinsame Schulzeit ist zu Ende: In Zirndorf nahmen die Realschüler am Freitagabend ihre Abschlusszeugnisse entgegen. Schicke Roben, Selfies und Köstlichkeiten - die Bilder!

Bilderstrecke zum Thema

Auch in der Kiderlinstraße in Fürth wurde gefeiert: An der gleichnamigen Mittelschule nahmen am Freitagabend die Abschlussschüler ihre Zeugnisse entgegen. Die Neunt- und Zehntklässler warfen sich in schicke Roben. Die Bilder!