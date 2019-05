Alarm in Fürth: Feuerwehr rückte zum Rundfunkmuseum aus

Müllunterstand an der Stadtgrenze brannte lichterloh - vor 44 Minuten

FÜRTH - Helle Aufregung vor dem Rundfunkmuseum in Fürth. Am Sonntagabend geriet ein Müllunterstand in der Kurgartenstraße in Brand. Zeugen hatten eine Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Verletzt wurde niemand.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu dem Brand unmittelbar vor dem Fürther Rundfunkmuseum. Die Flammen griffen auf Mülltonnen und Holz über, die Einsatzkräfte hatten das Feuer aber schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

