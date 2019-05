An diesem Wochenende verwandelt sich die Fürther Freiheit in ein Meer aus bunten Blumen und duftenden Kräutern. Rund 40 Aussteller präsentieren ihr reiches Sortiment an Zier-, Gemüse- und Gewürzpflanzen und die neuesten Dekorationstrends. Wers nicht so mit dem Grünen Daumen hat, kann sich an den Motorsäge-Künsten der "Chainsaw-Carver" erfreuen.