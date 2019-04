Am Ostersonntag: Balkon in Fürther Südstadt brennt

Keine Verletzten - Polizei schätzt Sachschaden auf 7000 Euro - vor 52 Minuten

FÜRTH - In der Fürther Südstadt ist am Sonntagnachmittag ein Balkon in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen übernommen.

Die Flammen loderten am Ostersonntag lichterloh auf einem Balkon in Fürth. © Privat



Flammen loderten am Ostersonntag auf einem Balkon in der Fürther Südstadt: Gegen 16.30 war in der Ludwigstraße ein Balkon in Brand geraten. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause.

Warum das Feuer ausbrach, ist laut Polizei noch vollkommen unklar. Den Sachschaden schätzen Experten auf etwa 7000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürth hat inzwischen die Ermittlungen übernommen.

lio