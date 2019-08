Arbeitsmarkt: Junge Leute bremsen den Jobmotor

FÜRTH - Weil Schüler und Azubis oft noch ohne Stelle sind, melden sie sich vorübergehend arbeitslos. Auch die Konjunktur schwächelt etwas.

Beim Arbeitsmarkt im Juli gibt es traditionell eine Delle nach unten. Foto: Uwe Anspach/dpa



Im Juli gibt es auf dem Arbeitsmarkt traditionell eine kleine Delle nach unten. Dann nämlich melden sich viele junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren (vorübergehend) arbeitslos. Der Grund: Viele haben ihre Schullaufbahn zwar beendet, ihre Ausbildung beginnt aber erst im Herbst. Andere haben ihre Lehrzeit zwar hinter sich, jedoch noch keine Folgebeschäftigung. Oder das Studium startet erst zum Wintersemester.

Doch neben dieser vorhersehbaren kleinen Eintrübung lässt sich — wie schon in den vergangenen Monaten — eine leichter konjunkturell bedingter Abschwung des Arbeitsmarkts beobachten. Das zeigt die weiter gesunkene Anzahl gemeldeter offener Stellen. Als Grund für diese Entwicklung nennt Agentursprecher Jürgen Wursthorn einige globale Unsicherheitsfaktoren wie den Handelsstreit zwischen den USA und China, einen möglicherweise bevorstehenden harten Brexit und die ungelösten Probleme der Automobilindustrie. Stichwort Dieselskandal oder Stagnation bei Elektroautos.

Für die Fürther Agentur für Arbeit, in deren Zuständigkeitsbereich neben Fürth und Erlangen auch die Landkreise Fürth, Erlangen-Höchstadt und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim fallen, bedeutet das: Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,9 Prozent – auf gleichem Niveau also wie im Vorjahresmonat. Im gesamten Agenturbereich waren 1126 der eingangs erwähnten 15- bis 25-Jährigen ohne Job. Das entspricht 182 Personen oder 19,3 Prozent mehr als im Juni oder 0,6 Prozent mehr als 2018.

In der Stadt Fürth sind momentan 3638 Männer und Frauen ohne Stelle, das entspricht einer Quote von 4,8 Prozent. Im Juni hatte sie noch bei 4,7 Prozent gelegen, ebenso im Vorjahresmonat. Im Landkreis Fürth waren im Juli 1549 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 0,8 Prozent mehr als im Vormonat, aber 4,9 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Auf die globalen Unsicherheiten reagieren viele Unternehmen mit einem Einstellungsstopp, was sich in weniger gemeldeten offenen Stellen niederschlägt. In Fürth sind momentan 208 Arbeitsplätze verfügbar, 38 oder 15,4 Prozent weniger als noch im Juni. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren es 81 Stellen oder 28 Prozent weniger. Im Landkreis Fürth gab es 142 freie Stellen. Das waren zwar 16 oder 12,7 Prozent mehr als im Vormonat – aber 41 oder 22,4 Prozent weniger als noch vor einem Jahr.

So schlecht, dass es bereits Entlassungen gibt, gehe es der Konjunktur aber nicht, sagt Wursthorn. "Unternehmen sind heute viel stärker als früher bemüht, ihre Belegschaft zu halten." Passendes Personal zu finden, sei schließlich extrem schwierig.

