Gartenhütte brennt in Zirndorf: Flammen greifen auf Wohnhaus über In Zirndorf ist am Donnerstagvormittag eine Gartenhütte in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf ein angrenzendes Wohngebäude über, in dem sich zu dem Zeitpunkt aber glücklicherweise niemand aufhielt. Die Feuerwehr rückte mit zwei Drehleitern an, konnte die Flammen schnell in den Griff bekommen. Der Rettungsdienst musste einen Mann aus einem angrenzenden Wohnhaus betreuen, der wegen der engen Bebauung und der daraus resultierenden enormen Hitzeentwicklung vorsorglich aus dem Gebäude gebracht wurde.

Historische Glanzstücke in Puschendorf: 2000 Besucher beim Oldtimertreffen Puschendorf ist dabei, sich zum Zentrum für Oldtimerfreunde in Landkreis Fürth zu entwickeln. Zum 3. Oldtimertreffen rund um den Dorfplatz kamen etwa 2000 Zuschauer, die etwa 200 motorisierte Zweiräder und mehr als 250 Autos bestaunen konnten.

Kunterbunt und wild: Poppenreuth feiert Kärwa Eine wundervolle Meerjungfrau mit Bier in der Hand, ein Tentakel mit Schnapsglas und Unkraut im hautengen Anzug: Beim Kärwa-Umzug in Poppenreuth ging es am Sonntag kostümtechnisch ganz schön zur Sache. Hier geht es zu den wilden Bildern!