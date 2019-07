Auf Medizin angewiesen: 60-Jähriger aus Cadolzburg vermisst

CADOLZBURG - Seit Mittwochmittag fehlt von Martin H. aus Cadolzburg jede Spur. Wie die Polizei berichtet, ist der 60-Jährige auf Medikamente angewiesen und könnte sich in hilfloser Lage befinden. Die Einsatzkräfte bitten nun die Bevölkerung um Hinweise.

Mit diesem Bild sucht die Polizei nach dem 60-jährigen Martin H. - er ist am Mittwochnachmittag in Cadolzburg verschwunden. Foto: Polizei



Martin H. hat am Mittwoch gegen 12 Uhr seine Wohnung in der Quellenstraße im Cadolzburger Ortsteil Wachendorf zu Fuß verlassen. Seitdem wurde der Mann nicht mehr gesehen. Die Polizei startete sofort eine Fahndung - kam bislang jedoch nicht zu einem Erfolg. Der 60-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich daher in hilfloser Lage befinden.

Wie die Polizei berichtet, ist der Vermisste 1,83 Meter groß, schlank und hat kurze dunkle Haare. Außerdem trägt er einen Dreitagebart. Auffällig ist ein fehlender Eckzahn und seine gebückte Körperhaltung. Zuletzt war er mit einem weißen Hemd mit dünnem Karomuster und einer langen dunklen, vermutlich braunen Sporthose bekleidet. Er trug Sandalen der Marke Birkenstock und hatte einen dunkelgrünen Rucksack dabei.

Sollten Sie den Vermissten antreffen oder Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort geben können, verständigen Sie bitte den Polizeinotruf 110 oder die Polizeiinspektion Zirndorf unter der Telefonnummer 0911 969 27 0

