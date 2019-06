Ausgebüxte Python: Besitzerin hat sich gemeldet

Die Schlange war offenbar schon vor mehreren Wochen entwischt - vor 2 Minuten

ZIRNDORF - Mission geglückt: Die Polizei hat die Besitzerin einer ausgebüxten Python ausfindig gemacht. Ob sie das Tier nun behalten darf, ist noch offen.

Keine Berühungsängste hatte diese Polizistn. Foto: Polizei Mittelfranken



Spaziergänger hatten die eineinhalb Meter lange Würgeschlange am Dienstag gegen Mitternacht entdeckt – am Kreisel der Thomas-Mann-Straße beim Landratsamt in Zirndorf. Das Paar alarmierte umgehend die Polizei.

Die Ordnungshüter fingen das Reptil ein und kündigten an, es am Mittwoch in eine Auffangstation im Landkreis Nürnberger Land zu bringen, sollte sich niemand melden. Auch via FN suchte die Zirndorfer Polizei nach den Haltern der Schlange – am Ende mit Erfolg. I

nzwischen, das teilte die Polizei auf Facebook mit, habe sich eine Frau gemeldet. Dabei kam auch ans Licht, dass die Schlange offenbar schon vor mehreren Wochen entwischt war. Die Polizei, das sagte ein Sprecher, prüfe nun, ob die Frau die Voraussetzung zur Haltung eines solchen Tiers überhaupt erfüllt.

