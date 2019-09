Mehr als 2000 Menschen sind am Freitagnachmittag im Rahmen des globalen Klimastreiks in Fürth auf die Straße gegangen. Mit bunten Schildern und Transparenten machten sie auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam. Die Menge zog vom Dreiherrenbrunnen am Rathaus vorbei bis zum Grünen Markt.