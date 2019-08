Am Freitagvormittag hieß es auf dem Zirndorfer Marktplatz: Hauruck! Die Kärwaburschen läuteten das Feierwochenende mit dem traditionellen Baumaufstellen ein. Eine Blaskapelle sorgte für Stimmung. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Spektakel.

Einsatzkräfte von Polizei und SEK rückten am Donnerstag nach Stein aus, weil ein 41-Jähriger in die Psychatrie gebracht werden sollte. Nachdem der Mann vor seiner Haustür nicht auf das Kommando der Polizei reagierte und einen länglichen Gegenstand aus der Jackentasche zog, schoss ein Beamter ihm ins Bein. Der 41-Jährige erlitt schwere Verletzungen - er wurde in ein Krankenhaus gebracht.