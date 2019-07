Baustelle Ludwigbrücke sorgt noch für Behinderungen

vor 1 Stunde

FÜRTH - Aufgrund der starken Regenfälle am vergangenen Sonntag ist es auf der Großbaustelle an der Ludwigbrücke zu Verzögerungen bei den Markierungsarbeiten gekommen. Sie mussten am Montag fortgesetzt werden. Aus diesem Grund bleiben die Teilsperrungen im Bauellenbereich auch am heutigen Dienstag, 23. Juli, zunächst bestehen.

Aufgrund der starken Regenfälle am Wochenende, verzögert sich die Freigabe der Ludwigbrücke. © Horst Linke



Aufgrund der starken Regenfälle am Wochenende, verzögert sich die Freigabe der Ludwigbrücke. © Horst Linke



Sobald es der Rückbau der Baustelle erlaubt, werden nach Angaben der Stadt die Fahrspuren ab voraussichtlich 8 Uhr nach und nach wieder für den Verkehr freigegeben. Daher ist bis etwa 12 Uhr noch mit erheblichen Behinderungen zu rechnen.

Heute früh ist es damit weiterhin nicht möglich, von der Erlanger Straße in Richtung Rathaus abzubiegen und vom Rathaus kommend in Richtung Billinganlage sowie Richtung Poppenreuth zu gelangen. Für die Verbindung Erlanger Straße und Billinganlage bleibt in beiden Richtungen eine Fahrspur geöffnet.

Der Busverkehr

Die Linien 33, 39, 173, 174, 177, 178, 179, N17 und N 20 müssen noch in beiden Fahrtrichtungen über die Kapellenstraße, Würzburger Straße und Königstraße umgeleitet wer-den. Auf der Umleitungsstrecke werden die Haltestellen Grüner Markt, Maxbrücke, Kulturforum mit bedient.

Die Linie 175 fährt zwischen Poppenreuther Straße und Billinganlage über Ludwigbrücke, Kapellenstraße und kann die Haltestellen Rathaus, Grüner Markt, Maxbrücke und Kulturforum nicht anfahren. Ersatzhaltestellen für die Haltestelle Kulturforum befinden sich in Fahrtrichtung Billinganlage in der Kapellenstraße kurz vor der Einfahrt zu Reifen Lorenz, sowie in Richtung Poppenreuther Straße nach der Parkhausausfahrt des Elektromarkts Saturn.

