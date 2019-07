Bei Cadolzburg gegen Pfosten geprallt: Biker in Lebensgefahr

Gutachter soll Unfall rekonstruieren - Ursache noch unklar - vor 29 Minuten

CADOLZBURG - Bei Cadolzburg stürzte am Samstagnachmittag ein Motorradfahrer schwer. Offenbar verlor er in einer langezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen einen Leitpfosten. Er schwebt in Lebensgefahr.

Bilderstrecke zum Thema Lebensgefahr: Biker stürzt bei Cadolzburg in Kurve Ein Biker wurde am Samstagnachmittag nach einem Sturz lebensgefährlich verletzt. Warum er die Kontrolle über seine Maschine verlor, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen.



Warum der Mann stürzte, ist derzeit noch unklar, weitere Fahrzeuge waren laut dem Präsidium Mittelfranken aber nicht in den Unfall involviert. Der 49-Jährige fuhr von Seukendorf kommend in Richtung Rossendorf im Landkreis Fürth, als er nach der Abzweigung nach Greimersdorf die Kontrolle verlor.

Durch den Sturz erlitt der Biker lebensgefährliche Verletzungen, er wurde vor Ort ambulant behandelt und dann mit einem Rettungshelikopter in ein Klinikum gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hat ein Gutachter die Rekonstruktion des Unfalls übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 75905-180 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.