Bei Fürth: Autofahrer will abbiegen und prallt gegen Baum

Mann schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz - vor 14 Minuten

FÜRTH - In Fürth hat es am Dienstagmittag einen schweren Unfall gegeben. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr ein Autofahrer während eines Abbiegemanövers gegen einen Baum.

Am Dienstag, gegen 11.30 Uhr, fuhr ein Autofahrer nach links in die Stadelner Hauptstraße ein. Er war aus Mannhof in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als er beim Linksabbiegen mit einem Baum kollidierte. Die Ursache dafür ist noch unklar.

Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, der den Notarzt zum Unfallort brachte. Die Rettungskräfte brachten den Verletzten schließlich in eine Klinik. Die Stadelner Hauptstraße musste in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

vek