Beziehungsstreit in Fürth löst Großeinsatz der Polizei aus

FÜRTH - Wegen eines Beziehungsstreits mussten am Sonntagabend Spezialeinheiten der mittelfränkischen Polizei in die Fürther Südstadt ausrücken, um einen 34-Jährigen festzunehmen. Er kam in eine psychiatrische Fachklinik.

Nachdem der Mann bereits am Morgen einen heftigen Streit mit seiner Ex-Freundin hatte, kehrte er gegen 19.30 Uhr in deren Wohnung in der Frauenstraße zurück. Nun eskalierte die Situation. Anwohner riefen wegen der lautstarken Auseinandersetzung die Polizei.

Eine Streife der PI Fürth entdeckte den Verdächtigen im Treppenhaus. Er hatte Verletzungen an den Händen, trug ein Messer bei sich und lehnte es ab sich zu ergeben, wie es die Polizisten von ihm forderten. Die Streife alarmierte daraufhin neben der sogenannten Verhandlungsgruppe noch einen Diensthundeführer sowie Spezialeinheiten der mittelfränkischen Polizei (SEK).

In eine Fachklinik gebracht

Angesichts dieses Großaufgebots ließ sich der Mann schließlich widerstandslos festnehmen. Um seine Verletzungen versorgen zu können, kam er zunächst in ein Krankenhaus.

Wie sich herausstellte, hatte die Ex-Partnerin ihre Wohnung bereits verlassen, bevor die Polizei anrückte. Die Ordnungshüter trafen sie aber noch am selben Abend an – offensichtlich unversehrt.

Noch unklar ist, ob der Mann sich die Verletzungen selbst beigefügt und in der Wohnung etwas beschädigt hat. Auf Grund seines psychischen Zustandes wurde er am Montag im Laufe des Tages in eine Fachklinik eingewiesen.

