Bienen ziehen im Ronhof ein

Drei von neun Bienenstöcken stehen bereits auf dem Gelände des Fürther Stadions

FÜRTH - Zuerst der Mehrwegbecher, jetzt Bienenstöcke: Der Ronhof, die Heimat der Weiß-Grünen, wird immer grüner. Das zumindest hat sich Stadionbetriebsdirektor Tobias C. Auer auf die Fahne geschrieben: "Wir waren auf der Suche nach einem weiteren Thema, das der Umwelt gerecht wird."

Jungimker Michael Fischer zeigt stolz eine Wabe aus einem der drei neuen Bienenkästen hinter der Gegengeraden des Sportparks Ronhof. Die drei Völker lebten zuvor bei ihm zuhause in Nürnberg und ließen sich problemlos umziehen. © Foto: Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Gemeinsam mit dem Nürnberger Imker Michael Fischer, der als Koch in der Haupttribüne arbeitet, entwickelte er die Idee, Bienenvölker am Stadion anzusiedeln. Vor drei Wochen stellte Fischer drei Kisten, sogenannte Beuten, mit je einem Volk hinter der Gegengeraden auf.

"Im Sommer werden es bis zu 30 000 Tiere pro Volk", erklärt der Jungimker. Sobald sich "die Fans daran gewöhnt haben", will er sechs weitere Völker der Rasse Carnica hier ansiedeln. In einem Jahr soll der erste "Kleeblatt-Honig" in den Verkauf gehen.

Stadionbesucher bräuchten überhaupt keine Angst vor dem Insekt zu haben, versichert der Fachmann. "Bienen interessieren sich nur für Nektar, nicht für Fanta", sagt Fischer, der im Rahmen von Führungen über die Tiere und ihre Bedeutung für den Menschen aufklären möchte.

