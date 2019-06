Vielfalt ist auch bei der 20. Ausgabe des Fürther New Orleans Festivals Trumpf: Am Smstag reichte das Spektrum vom dicht arrangierten Oldtime-Soul des rumänischen Trios "Soul Serenade" bis zum knüppelharten Southern Rock der Bartträger von "Hogjaw" aus Arizona.

Die Straßenparade mit der "New Orleans Rhythm Brass Band" darf beim Fürther New Orleans Festival nicht fehlen: Zum Jubiläum starteten die Musiker um das Ehepaar Harald (Trompete) und Karin (Trommel) Sand in der Fußgängerzone und marschierten von dort swingend auf die Freiheit.