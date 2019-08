BMW kracht in Skoda: Zwei Männer bei Stein verletzt

Die B14 war für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt - vor 1 Stunde

STEIN - Auf der B14 in Richtung Stein kam es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall - weil ein 26-Jähriger beim Überholen einen abbiegenden Skoda-Fahrer übersah. Zwei Männer wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Der 20-jährige Skoda-Fahrer und sein ebenso alter Beifahrer waren auf der B14 in Richtung Stein unterwegs. Auf Höhe von Gutzberg - einem Ortsteil von Stein - wollte der Fahrer nach links in den Ort abbiegen. Dabei wurde er von einem 26-jährigen BMW-Fahrer übersehen, der gerade dabei war, den in der Mitte fahrenden Wagen zu überholen. Der BMW krachte in die Seite des Skodas, dessen Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und im nächstgelegenen Krankenhaus behandelt. Am Skoda entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro, am BMW laut Polizeiangaben ein Schaden "von einigen Tausend Euro". Die B14 war für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt.

