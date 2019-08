Sonnenschein und beste Laune: Einmal durch den ganzen Ort zog am Sonntag ein ausgelassener Gaudiwurm aus Wagen der verschiedenen Kärwaburschen und -madli der angrenzenden Stadtteile und Gemeinden. Die Kindergartenkinder aus Unterfarrnbach durften dabei genauso wenig fehlen wie die Freiwillige Feuerwehr, der Kleeblatt FV 99 oder die Pferdefreunde. Zahlreiche Zuschauer hatten sich entlang der Route eingefunden und konterten die nasse Abkühlung teilweise mit dem eigenen Gartenschlauch, was bei einigen Gruppen wegen der prallen Sonne gerne in Anspruch genommen wurde. © Frank Kreuzer