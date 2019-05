Brand in Stein: Hütte im Freiland-Aquarium fing Feuer

Feuerwehr rückte mit Löschfahrzeugen an - Keine Verletzten - vor 1 Stunde

STEIN - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist auf dem Gelände des Freiland-Aquariums und -Terrariums in Stein ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand allerdings löschen, bevor es zu größeren Schäden kam.

Das Feuer brach in einer Hütte aus, die sich auf dem Gelände der Freiland-Anlage befindet. © NEWS5 / Klein

Gegen 0.25 Uhr alarmierten mehrere Personen die Feuerwehr, als sie die Flammen bemerkten. Sie hatten sich einer Hütte auf dem Gelände versammelt, die als Aufenthaltsraum dient, und dort in einem Kamin Feuer geschürt. Offenbar funktionierte der Abzug allerdings nicht richtig, weswegen das Dach der Hütte Feuer fing. Laut Polizei konnten die Personen das Gebäude rechtzeitig verlassen, verletzt wurde niemand. Über die Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt.

