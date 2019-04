Neustadt, Höchstadt, Fürth: Am Freitag tourte der ehemalige EU-Parlamentspräsident durch Franken - und das ganz ohne Kandidatur im Rücken. Stattdessen nutzte der glühende Europa-Anhänger die Zeit, um Werbung für seine Herzensangelegenheit und seine Partei zu machen. Rund 80 Termine absolviert der SPD-Politiker bis zum Urnengang am 26. Mai in ganz Deutschland. © Hans-Joachim Winckler