Dramatische Szenen auf der Südwesttangente: Am späten Mittwochabend stand ein alter T3 Bus der Marke Volkswagen komplett in Flammen, die Bundesstraße 8 musste in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt werden. Die Einsatzkräfte gehen von einem technischen Defekt aus.

Einsatz Montagabend für die Polizei Fürth an der Stadtgrenze: Weil ein Mazda-Fahrer beim Abbiegen einen Opel übersah, gab es am Ende Blechschaden, einen umgefallenen Laternenmast und einen überfahrenen Baum. Die Opel-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, der Mazda-Fahrer wurde laut ersten Informationen nicht verletzt.

Am Montagmorgen wurden die Feuerwehren aus Stein und Roßtal in den Gaßäckerweg nach Stein gerufen: Beim Ausparken war ein Schlauch bei einem Laster gerissen, dessen Tank mit knapp 20.000 Litern Heizöl befüllt war. Liter um Liter sickerte die Flüssigkeit ins Erdreich. Die Einsatzkräfte banden das ausgelaufene Heizöl ab und halfen dabei, das übrige Öl in einen zweiten Laster zu pumpen. Am frühen Nachmittag konnten die Helfer den Einsatz schließlich beenden.