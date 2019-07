Am Samstag kam Deutschlands einziger Ausbilder für Großtierrettung nach Oberasbach, um die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu unterrichten. Nach einem zweistündigen Theorieteil kam Perdedummy Sam zum Einsatz, um den Ernstfall so realgetreu wie möglich nachzustellen.

So festlich kommt man in Fürth nur selten zusammen: Am Samstag wurde im Stadtpark die Tanzfläche geentert, die Bar gestürmt und dem Regen getrotzt. Da schaute auch so mancher Promi vorbei.