Cadolzburg: Ausgebüxter Schafbock genießt weiter Freiheit

CADOLZBURG - Er ist nicht zu fassen: Der Schafbock, der am Donnerstag schon die Polizei im Landkreis Fürth zum Narren hielt, genießt weiter die Freiheit. Die Polizei erklärte am Freitag, das Tier irre weiter in der Nähe von Cadolzburg herum.

So sieht er aus, der Schafbock. Foto: Polizei Mittelfranken



Gegen 13 Uhr am Donnerstag war bei der Zirndorfer Polizei der Alarm eingegangen, dass ein herrenloser Schafbock in Steinbach bei Cadolzburg für jede Menge Aufregung sorge. Vom Besitzer fehlte jede Spur. Eine Streife hatte versucht, das Tier einzufangen, aber: "Alle Versuche schlugen bislang fehl, sodass sich der Schafbock noch immer im genannten Bereich aufhält", hieß es am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Auch am Freitag war der Schafbock noch auf freiem Fuß, das Tier sei "aus und davon", sagte ein Polizeisprecher. Der bockige, fellige Vierbeiner lasse sich nicht einfangen und irre weiter in der Nähe von Cadolzburg (Landkreis Fürth) herum. Die Beamten forderten den Besitzer des Schafbocks auf, sich bei ihnen zu melden. Unfälle mit dem Ausgebüxten habe es noch nicht gegeben, sagte der Sprecher.

