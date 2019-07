Carsharing: Fürth bekommt neue Standorte

Zwei Stellplätze sind gerade hinzugekommen, weitere sollen folgen - vor 51 Minuten

FÜRTH - Die WBG stellt auf der Hardhöhe und in der Südstadt zwei Parkplätze für Leihautos zur Verfügung. Damit steigt die Zahl der Standorte in Fürth auf fünf. Dabei soll es nicht bleiben.

Direkt an der U-Bahn-Station Hardhöhe ist ab sofort ein Carsharing-Auto stationiert. Möglich macht das die WBG, die dort einen freien Parkplatz hatte. Foto: Hans-Joachim Winckler



Seit zwei Wochen steht fürs Carsharing ein Auto auf der Hardhöhe. Nun ja, es sollte dort stehen. Tatsächlich wird der silberfarbene Kleinwagen bereits so gut gebucht, dass er mehr auf Achse als am Standort ist.

Darüber freut sich nicht nur Thomas Großnagg, Chef der Firma Scouter, die mit Leihautos ihr Geld verdient. Auch Johannes Löblein, kaufmännischer Leiter der WBG, ist froh über die große Nachfrage: Die städtische Wohnungsbaugesellschaft stellt den Parkplatz zur Verfügung.

Wer kein eigenes Auto hat, aber ab und an eines benötigt, kann künftig in der Komotauer Straße 30, unweit der U-Bahn-Haltestelle, einsteigen. Vorausgesetzt, er registriert sich zuvor auf www.scouter.de und bucht den Wagen für den benötigten Zeitraum. Die WBG bietet auch einen Stellplatz in der Magazinstraße 37 in der Südstadt an. Auch dort steht nun ein Wagen der Firma Scouter.

Die Parkflächen, inzwischen rot gekennzeichnet und mit einem Schild versehen, waren zuvor ungenutzt – befinden sich aber in zentraler Lage. Die Anbindung an die U-Bahn auf der Hardhöhe sieht Großnagg als weiteren wichtigen Aspekt. "Wir wissen, dass ein Großteil unserer Kunden auch ein Jahresabo für den öffentlichen Nahverkehr besitzt", sagt er. In Zukunft könnte sich die Wohnungsbaugesellschaft vorstellen, noch weitere Stationen einzurichten oder diese bei einem Neubau gleich entsprechend auszuweisen.

Das allerdings, betont Oberbürgermeister Thomas Jung, sei nur an sehr gut ausgewählten Orten möglich. Vorstellen könnte er sich dies etwa im Umfeld der ehemaligen Spiegelfabrik in der Langen Straße. Dort, wo im kommenden Sommer eine alternative Wohnform mit bunt gemischtem Publikum entsteht, könnte Carsharing sinnvoll sein. Zumal Untersuchungen laut Jung ergeben haben, dass in diesem Teil der Stadt eine besonders geringe Autodichte herrscht.

Mit der Kooperation von WBG und Scouter wächst die Zahl der Carsharing-Standorte in Fürth auf nun fünf an. Neben der Komotauer- und der Magazinstraße gibt es weitere am Hauptbahnhof, an der Billinganlage und in der Karolinenstraße; sieben Leihautos sind in Fürth stationiert. Über weitere Standorte will die Stadt im Herbst entscheiden.

Auch Scouter, das zur Sharegroup GmbH gehört, hat sich dafür beworben. Unabhängig davon will sich das Unternehmen mit Sitz in Marburg um weitere Stellflächen in der Kleeblattstadt kümmern. Bundesweit hat Scouter 400 Fahrzeuge im Einsatz. Die größte Flotte mit 80 Wagen steht in Nürnberg.

Gwendolyn Kuhn