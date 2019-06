Chaosfahrt: Bus verwüstet Fürther Vorgärten und kracht gegen Hauswand

Wie durch ein Wunder kam keine Person bei der Chaosfahrt zu Schaden - vor 1 Stunde

FÜRTH - Es war ein Bild der Verwüstung am Donnerstagabend in Fürth: Weil ein Reisebus offenbar einen technischen Defekt hatte, rammte das Fahrzeug in einem Wohngebiet zunächst mehrere Autos, anschließend fuhr der Bus mitten durch zwei Vorgärten und kam am Ende an einer Hauswand zum Stehen. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt.

In Fürth kam in der Nacht ein Reisebus nach einer Chaosfahrt an einer Hauswand zum Stehen. Foto: ToMa



Konkret war der Reisebus gegen 22.30 Uhr bei Oberfürberg in Richtung zum Vogelsang unterwegs, als der Fahrer laut ersten Erkenntnissen der Polizei einen technischen Defekt am Fahrzeug bemerkte. Um das schwere Fahrzeug zum Stehen zu bringen, entschied sich der Mann dann, die in dem Wohngebiet parkenden Autos anzusteuern. Hierbei wurden gleich mehrere Fahrzeuge gestreift.

Anschließend fuhr der Bus durch eine Hecke in den Vorgarten eines Hauses und durchpflügte diesen komplett. Außerdem fuhr er zusätzlich einen Baum um, doch die Fahrt war damit noch immer nicht beendet. Über einen kleinen Pfad fuhr der Bus zunächst in eine Hecke und dann in den Garten eines weiteren Hauses, hierbei fuhr er knapp an einem Sandkasten vorbei und nahm ein Trampolin mit - als die Chaosfahrt jäh gestoppt wurde und der Reisebus in eine Hauswand eines Einfamilienhauses krachte.

Wie durch ein Wunder wurde die in dem Haus wohnende Familie nicht verletzt. Der Fahrer, der gesundheitlich keine Probleme hatte und auch nicht alkoholisiert war, wurde nicht eingeklemmt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Das THW rückte mit einem Großaufgebot an Rettungskräften an, auch die Berufsfeuerwehr Fürth war im Einsatz. Schnell wurde zusätzlich ein Fachberater hinzugezogen, um die Statik des Hauses zu überprüfen.

Heftiger Aufprall

Durch den Aufprall des Busses hatte das Gebäude starke Risse erlitten. Die Verantwortlichen vor Ort entschieden sich nach einer ersten Analyse, den Bus nicht aus der Wand zu entfernen, um die Statik des Gebäudes nicht zu gefährden. Zusätzlich wurde das Haus mit Stützmaßnahmen stabilisiert. Die Familie des Gebäudes wurde während des kompletten Einsatzes vom Rettungsdienst betreut und kam in der Nacht bei Freunden unter.

Großes Glück

Am Freitag soll sich nun im Laufe des Tages ein Überblick über die Höhe des Schadens verschafft werden. Am Ende war es wohl großes Glück, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind. Auch die Tatsache, dass der Bus erst so spät in die Vorgärten steuerte, könnte ein größeres Unglück verhindert haben: So hätten laut Zeugenaussagen wenige Stunden zuvor die dort lebenden Menschen ihre Gärten gegossen.

