Countdown läuft: Michaelis-Kirchweih startet in vier Wochen

FÜRTH - Fans der Fürther Kirchweih können sich langsam warm machen: Am letzten September-Wochenende fällt der Startschuss für das Spektakel in der Innenstadt. Geboten ist diesmal auch ein waschechter Action-Parcours.

Bald geht es in der Fürther Innenstadt wieder rund. Foto: Hans-Joachim Winckler



Mit Fassanstich, Freibier, Böllern und Fanfaren wird das liebste Spektakel der Fürther am Samstag, 28. September, feierlich eröffnet. Dann geht’s wieder einmal mitten in der Innenstadt rund, bis die Kirchweih am Mittwoch, 9. Oktober, mit einem Prachtfeuerwerk endet.

Drei Action-Neuheiten auf dem Festgelände

Zu viel geliebten Kärwa-Klassikern wie Riesenrad und Kinderkarussell, die sich ja auch mal aufregender, mal beschaulicher im Kreis drehen, gesellen sich, wie jedes Jahr, Attraktionen, die noch nie da waren. Von drei Neuheiten in der Kategorie "Tempo und Action" ist auf der offiziellen Homepage der "Königin der fränkischen Kirchweihen" die Rede: "Avenger Royal", "Voodoo Jumper" und "Action House".

Adrenalin-Kicks und Kribbeln in allen Körperteilen verspricht "Avenger Royal", eine Überschlag-Schaukel, die am Paradiesbrunnen aufgebaut wird und die man wohl besser vor und nicht nach einer ausgiebigen Baggers-Mahlzeit betreten sollte. Das Ding schwenkt zwölf Leute auf einmal an einem rotierenden Arm 26 Meter hoch in die Luft. Dabei geht es nicht nur steil über Kopf, sondern auch nach rechts und links und rundherum.

"Über Kopf geht es bei uns nicht", versprechen zwar die Betreiber des vielarmigen "Voodoo Jumper", der einen Platz auf der Fürther Freiheit bekommt. Fest steht aber: Einen stabilen Magen braucht man auch bei diesem "Spaß für die ganze Familie". Denn: In hängenden, selbst-drehenden Zweier-Gondeln fahren die Gäste auf einer schiefen Ebene nicht nur im Kreis herum, sie erleben auch ein rasantes Auf und Ab und ständig aufs Neue den freien Fall.

Kippelbrücken und Drehscheiben

Mehr Bodenkontakt hat man da schon im "Action House", einer Art transportablem Freizeitpark, das ebenfalls auf der Fürther Freiheit Station macht. Das, wie es heißt, "in seiner Art und Ausstattung wohl einzige Action-Center in Deutschland", lädt Jugendliche, Erwachsene und Kinder zu Sport und Spiel in einen Überraschungsparcours ein. Auf dem Laufband mutieren sie dann in Disco- und Laserlicht zum "Moonwalker" und überwinden ansonsten Rutschen, Rollbahnen, drehende Scheiben oder kippelige Brücken.

Bewährt und bisweilen auch nicht ohne, wenn man mal ein wenig anders als sonst in Fürth bewegt werden möchte, sind selbstverständlich das Kettenkarussell Volare, das Power Karussell Break Dance und für zarter besaitete Naturen ja vielleicht auch der gute alte Helikopter.