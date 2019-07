Das Doppelleben des Ronhofs

FÜRTH - Zum Auftakt der Zweitligasaison gehörte das Stadion am Sonntag natürlich dem Fußball. Doch in der neuen Haupttribüne tut sich auch anderes.

Ehestart an ungewöhnlicher Stelle: Verena Fuchs und Stefan Zöbisch schreiben Fürther Stadiongeschichte. © Foto: Tobias Keil



Es war eine Premiere für den Ronhof, der schon viel erlebt hat. Vor kurzem gaben sich hier zwei Menschen das Ja-Wort: Stefan Zöbisch, der seit langem die Höhen und Tiefen des Kleeblatts mitmacht, und Verena Fuchs, die seit einigen Jahren auch eine Dauerkarte besitzt.

Es war die erste freie Trauung, die im Stadion zelebriert wurde. Die Hochzeitsgesellschaft nahm dafür in den VIP-Räumen der Haupttribüne Platz. Hätte das Wetter besser mitgespielt, hätte sich das Brautpaar das große Versprechen am Rand des Spielfelds gegeben. Dem Fotoshooting auf dem Rasen immerhin kam nichts in die Quere.

Das freut auch die Eventmanager der Spielvereinigung Greuther Fürth, denen daran gelegen ist, dass die Menschen, die hier feiern, viel "Stadionfeeling" mitnehmen. Denn das ist es ja, was sie hierher lockt. Wie andere Bundesliga-Vereine hat das Kleeblatt längst die Vermietung seiner Räume als Geschäftsfeld entdeckt. Die Haupttribüne wurde von vornherein auch als Ort für Tagungen und Feiern mit bis zu 1200 Menschen konzipiert. Es gibt Räume für jede Veranstaltungsgröße: von der VIP-Loge, in der sich fünf Menschen nicht verloren fühlen, bis zum Saal im ersten Obergeschoss, der für bis zu 450 Gäste bestuhlt werden kann. Für Stehempfänge bietet sich die Mixed Zone an, für Erinnerungsfotos der Trainerstuhl im Presseraum.

Tobias C. Auer, der als "Direktor Stadionbetrieb" bei der SpVgg nach dem Bau des Trainingszentrums auch den der Tribüne koordinierte, hat das Potenzial von Anfang an gesehen. Gegenüber Messehallen oder Tagungsräumen in Hotels haben Stadien einen Riesenvorteil, sagte er Anfang 2017, als die Tribüne entstand: Sie wecken Emotionen. Sich zu überlegen, wie man das an spielfreien Tagen nutzen kann, sei wahnsinnig spannend.

Zweieinhalb Jahre später klingt Auer weiter enthusiastisch: Die Vermietung laufe sehr gut, sagt er auf FN-Nachfrage. "Besser noch, als wir es uns damals vorgestellt haben." Im ersten Jahr habe man über 250 Veranstaltungen im Haus gehabt, heuer könnten es noch mehr werden.

Um 22 Uhr ist Schluss

Darunter sind zwar auch Veranstaltungen des Vereins und Kurse der Studenten des Kleeblatt Campus – der Großteil aber entfalle auf externe Gäste. Vor allem Business-Kunden zieht man an – mit Messen, Tagungen, Workshops und anderen Mitarbeiterveranstaltungen.

Dabei gelinge es, die Vorgabe der Stadt zu erfüllen, sagt Auer: Mit Blick auf die Belastung der Anwohner an Spieltagen muss um 22 Uhr Schluss sein. Deshalb, aber auch wegen der Kosten sind private Feiern eine Ausnahme. Für Hochzeitsfotos kommen immer wieder Brautpaare in den Ronhof — nicht aber für die eigentliche Feier, die meist ja bis in die Nacht hinein dauern soll. Das Brautpaar, das sich jüngst hier trauen ließ, bat seine Gäste deshalb anschließend ins "Schwarze Kreuz".

Auer erzählt allerdings auch von anderen Lösungen: Eine Firma etwa lud zur Weihnachtsfeier in die Haupttribüne – und ab 21.30 Uhr ging es für die Mitarbeiter im Club "Frieda" in der Innenstadt weiter.

Ein dreiköpfiges Team ist zu einer Art "Event-Agentur" der SpVgg geworden, die auf Wunsch vom Catering bis zur Technik alles organisiert. Das gebe es nicht oft in der Region, sagt Auer. "Das wird extrem gut angenommen." Einige Firmen seien bereits Stammkunden: Mit ihren Mitarbeitern ziehe es sie immer wieder in den Ronhof.

