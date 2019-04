Das Scheunenteam packt kräftig an

WILHERMSDORF - Das schafft nicht jeder Verein: in kurzer Zeit eine schlagkräftige Truppe zusammenzutrommeln, die bereit ist, über Monate auf einer Baustelle mitzuhelfen. Der Vorsitzenden des Heimatvereins Wilhermsdorf, Irmi Weißfloch, ist denn auch der Stolz auf das Scheunenteam des Vereins anzumerken.

Das Zwischengeschoss hat das Team des Wilhermsdorfer Heimatvereins schon in die alte Scheune eingezogen. Peter Scharm, Klaus Vielweber, Walter Wolf, Hans Schulz und Matthias Zipfel (von rechts) haben dafür ehrenamtlich 500 Stunden ihrer Freizeit geopfert. Im Herbst soll das Projekt abgeschlossen sein. © Foto: Thomas Scherer



Weißfloch, ihre Stellvertreterin Alexandra Zipfel und der Bautrupp stemmen eines der größten Projekte des Vereins: Sie sanieren eine Scheune im Ortskern, um sie künftig als Depot zu nutzen.

Anlass, das große Unterfangen anzupacken, war der Umbau des alten Bahnhofs in Wilhermsdorf. Dort soll, wie berichtet, eine Eisdiele einziehen. Aktuell finden die Renovierungsarbeiten statt. Im alten Bahnhof jedoch hatte der Heimatverein alles eingelagert, was zu sperrig für einen normalen Keller war: großes landwirtschaftliches Gerät, ein heutzutage kurios anmutender Krankentransportstuhl oder ein imposantes Modell der barocken Pfarrkirche.

Da kam die alte Scheune, etwas zurückgebaut von der Hauptstraße, gerade recht. Für 30 000 Euro erwarb der Verein das Gebäude. Dort konnte zwar rasch alles untergestellt werden, doch der Zustand der Scheune ließ zu wünschen übrig. Der Boden aus gestampftem Lehm, die Verbretterung größtenteils vom Holzwurm befallen, und die Beleuchtung kam nur aus einer einsamen Glühbirne.

Solide Substanz

Immerhin drei Grundvoraussetzungen brachte sie mit, die für den Kauf sprachen: Sie ist ideal zwischen Rathaus und dem Vereinshaus gelegen, Dach und Grundsubstanz sind solide, und sie steht nicht unter Denkmalschutz.

Letzteres war für Irmi Weißfloch besonders wichtig. "Wir wollen das für unsere Zwecke so bauen, dass wir es optimal nutzen können." Auflagen, die die Denkmalschutzbehörde möglicherweise gemacht hätte, hätten störend sein können.

Hier kommt das Scheunenteam ins Spiel; Walter Wolf, Peter Scharm, Klaus Vielweber, Hans Schulz und Matthias Zipfel bilden den harten Kern. Keiner von ihnen ist gelernter Handwerker, aber: "Wir sind begabt", sagen sie von sich. In fast 500 Stunden haben sie das alte Holz entfernt und den Lehmboden ausgebaggert. Danach gepflastert und eine zweite Ebene in das hohe Gebäude eingezogen. Wenn sie mal doch nicht weiterwussten, holten sie sich Rat von echten Handwerkern.

Jetzt haben sie noch etliche Stunden vor sich. Das Zeitalter der Elektrizität muss endlich auch in der Heimatvereinsscheune einkehren, und der Zwischenboden braucht ein Geländer. Im Herbst, hofft die Vereinsvorsitzende, werden die Arbeiten beendet sein. 15 000 Euro an Materialkosten hat der Verein dann in seine Scheune investiert, einen Zuschuss gab es hierzu von der Gemeinde. Ohne die Muskelkraft des Bauteams hätte der Wilhermsdorfer Verein das Projekt nicht stemmen können.

Dank der neuen Räumlichkeit ist es möglich, Ordnung zu schaffen unter den vielen Gegenständen, die der Verein gesammelt hat. Auch Gegenstände, die Bürger dem Verein überlassen möchten, haben jetzt wieder Platz.

Alexandra Zipfel träumt schon davon, das Inventar zu digitalisieren: "Wenn wir Ausstellungen oder Ähnliches veranstalten, dann würden wir auch alles schnell wiederfinden." Doch das ist aktuell noch Zukunftsmusik.

Ein Museum soll die Scheune hingegen nicht werden. Ein Tag der offenen Tür, das können sich Weißfloch und Zipfel vorstellen, mehr aber nicht. Kleine Museen, so die Erfahrung Weißflochs, hätten oft gar nicht so viel Zulauf.

Bessere Erfahrungen haben die Wilhermsdorfer mit ihrer alljährlichen Vorweihnachtsausstellung gemacht: "An einem Wochenende haben wir da so viele Besucher wie kleine Museen das ganze Jahr über."

