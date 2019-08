Der Buttendorfer Stodl wird beheizbar

ROSSTAL - Gute Laune rund um den Buttendorfer Stodl herrschte bei der Dorf-Kirchweih: Die Kärwamadli und Kärwaboum hatten das Fest bestens organisiert.

Die Kärwamadli und -boum hatten sich wieder richtig ins Zeug gelegt, die Gäste lohnten es ihnen mit bester Stimmung in Buttendorf. © Oliver Barthelmes



Josi & Holger sowie die Partyband "Non Plus Ultra" brachten die Hütte zwei Tage lang zum Kochen, während es zum Ausklang mit der Band "Anblaggd" etwas ruhiger zuging.

Der Außenbereich war bei angenehmen Temperaturen am Montag gut besetzt, auch Roßtals Bürgermeister Johann Völkl war unter den Gästen. Leichter als früher fiel den Weißhemden das Aufstellen des Kärwabaums am Samstag, nach einer Dreiviertelstunde stand trotz extremer Hitze das 24 Meter lange Exemplar. Vergangenes Jahr war noch die Kette am Kranz gerissen.

Der Erlös aus der Kärwa ist bereits fest verplant. Der Stodl, der vor mehreren Jahren für Festivitäten erworben wurde, soll eine Heizung bekommen, auch müssen Bretter im Dach erneuert werden.

