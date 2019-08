Der Fürther Campus nimmt Format an

FÜRTH - Bildungsstätten verleihen der Südstadt neue Bedeutung. Der Südstadtpark entwickelt sich zu einem regelrechten Campus.

Am Rand des Südstadtparks expandiert die Hochschule der Diakonie Neuendettelsau. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Wilhelm-Löhe-Hochschule und Sozialakademie – beides Einrichtungen der vom Fürther Wilhelm Löhe gegründeten Diakonie Neuendettelsau –, die städtische Real- und Wirtschaftsschule sowie die Musikschule geben den Ton an..

Um den Standort des Erweiterungsbaus der Hochschule für Gesundheits- und Sozialmanagement ist heftig gerungen worden. Nach wiederholten Demonstrationen von Anwohnern nahm die Diakonie Abstand vom geplanten Anbau an die zur Hochschule umfunktionierte, denkmalgeschützte Schickedanzvilla mitten im Park. Statt dessen wurde der rund 7 Millionen Euro teure Neubau mit 1350 Quadratmetern für 210 Studenten, Bibliothek und Verwaltung auf einem Nachbargrundstück am Parkrand in Angriff genommen.

Wegen der Bodenbelastung aus der Zeit der Kasernennutzung durch die US-Army galt es lange als unbebaubar. Noch immer müssen die Schadstoffe hier aus dem Grundwasser gefiltert werden. Die Anlagen dazu konnten jedoch in den nicht unterkellerten Neubau integriert werden. Wie Diakoniesprecher Thomas Schaller auf FN-Anfrage mitteilt, ist der Rohbau bald abgeschlossen. Mitte nächsten Jahres soll das Gebäude bezogen werden. Die Bibliothek werde öffentlich nutzbar sein, auch eine Cafeteria und ein interkonfessioneller Andachtsraum haben Platz in dem Stahlbetonbau, der eine Lochblechfassade in Form einer Sinuswelle und eine Dachterrasse bekommt.

Größere Baufortschritte hat nicht weit davon entfernt neben der Hans-Böckler-Wirtschafts- und -Realschule auf der gegenüberliegenden Seite der Fronmüllerstraße die neue Sozialakademie für Erzieher und Kinderpfleger gemacht. Allerdings wurde der 7,8 Millionen Euro teure Baukörper mit 1600 Quadratmetern für 260 Schüler weitgehend aus vorgefertigten Elementen errichtet. Wenn alles nach Plan läuft, so Schaller, kann der Unterricht nach den Herbstferien Anfang November beginnen.

Die Berufsaussichten für angehende Erzieher sind beim derzeitigen Boom der Kitas hervorragend. Auf der Schwand betreibt die Diakonie in Fürth selbst eine. Auch die Grüne Halle am Südstadtpark erfüllt inzwischen Kinderlachen. Zusätzliche Karrierechancen bietet die Wilhelm-Löhe-Hochschule den Absolventen der Sozialakademie mit einem berufsbegleitenden Bachelor-Studiengang im Sozialmanagement.

