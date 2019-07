Die Abi-Feiern in und um Fürth: Willkommen in der Freiheit!

FÜRTH - Mit einem Viererpack hat der Reigen der Abifeiern in Fürth und im Landkreis begonnen. Am Samstag ging es dann schon weiter. Wir haben die Bilder.

Die Abiturientinnen und Abiturienten des Helene-Lange-Gymnasiums nahmen am Freitag in eleganter Abendgarderobe in der Turnhalle Abschied von ihrer Schulzeit. 138 Schüler des HLG haben heuer das Abi bestanden sowie eine externe Schülerin, die die Prüfungen hier absolvierte. Die Feier begann mit einem Abiturgottesdienst und einem Sektempfang, nach der Übergabe der Zeugnisse wurde im Schulhof weitergefeiert. Das Motto des Abends: Abicolada - jetzt ist's rum.

Der Abschlussjahrgang des Heinrich-Schliemann-Gymnasiums zelebrierte das große Lebewohl zunächst im Stadttheater, später dann ebenfalls im Pausenhof. 71 Schüler haben das Abi erreicht und können nun Pläne für die Zukunft schmieden. Ihr Motto: "Winnetou und Abihatschi – Willkommen in der Freiheit, mein Bruder!"

Bilderstrecke zum Thema Sakko, Stil und Sause: Die Abi-Feier des Schliemann-Gymnasiums Freudige Gesichter bei den Abiturienten des Fürther Heinrich-Schliemann-Gymnasiums: Im Stadttheater feierten die jungen Frauen und Männer mit den elegantesten Stoffen, die die Abendgarderobe zu bieten hat. Wir haben die Bilder.



Einen legendären Abend in der Stadthalle hatten derweil die Abiturienten des Hardenberg-Gymnasiums angekündigt: "Suit up - it's gonnABI legendary" war ihr Motto. 110 Schülerinnen und Schüler bekamen das Abiturzeugnis überreicht, acht von ihnen haben einen Schnitt von 1,5 und besser.

Bilderstrecke zum Thema Abifeier am Hardenberg-Gymnasium in Fürth: Raffinierte Kleider und schicke Roben "Suit up - it's gonnABI legendary!" Diesem Motto, gewählt in Anlehnung an die amerikanische Sitcom "How I Met Your Mother", wurden die Abiturienten des Hardenberg Gymnasiums in diesem Jahr mehr als gerecht. In raffinierten Roben, schicken Cocktailkleidern und perfekt sitzenden Anzügen bekamen die frischgebackenen Abiturienten ihr Zeugnis ausgehändigt.



Das Gymnasium Stein feierte im Nürnberger Maritim-Hotel. 80 Abiturientinnen und Abiturienten haben die Prüfungen erfolgreich absolviert und jubelten: "Muhammad Abi - 12 Jahre durchgeboxt".

Am Samstag war dann das Oberasbacher Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium an der Reihe. Die Abiturientinnen und Abiturienten brachten Glanz in die Fürther Stadthalle. Ihr Abend stand unter dem Motto "Abisaurus Rex - Das Ende der Kreidezeit".

Bilderstrecke zum Thema Aperol, Fliege und festliche Roben: Die Abifeier des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Freude über das, was man hinter sich hat, und Vorfreude auf all das, was vor einem liegt: Beides zeichnete sich in den Gesichtern der Abiturienten des Oberasbacher Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums ab. Sie feierten am Wochenende im Kreise ihrer Liebsten die feierliche Zeugnisvergabe. In der Fürther Stadthalle ging es dabei sehr nobel zu: mit eleganter Abendgarderobe, feinen Cocktails und jeder Menge Feierlaune! Das sind die Bilder von der Feier des Abi-Jahrgangs 2019.



Am 12. Juli folgt noch das Langenzenner Wolfgang-Borchert-Gymnasium.

