Feuer im Steiner Freiland-Aquarium: Qualm drang aus Hütte In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist auf dem Gelände des Freiland-Aquariums und -Terrariums in Stein ein Feuer ausgebrochen. Das Dach einer Hütte, die dort als Aufenthaltsraum dient, fing plötzlich an zu qualmen, nachdem Mitarbeiter im integrierten Kamin ein Feuer geschürt hatten.

Bunte Blumen-Oase: Gartenmarkt lockt auf die Fürther Freiheit An diesem Wochenende verwandelt sich die Fürther Freiheit in ein Meer aus bunten Blumen und duftenden Kräutern. Rund 40 Aussteller präsentieren ihr reiches Sortiment an Zier-, Gemüse- und Gewürzpflanzen und die neuesten Dekorationstrends. Wers nicht so mit dem Grünen Daumen hat, kann sich an den Motorsäge-Künsten der "Chainsaw-Carver" erfreuen.