Die deutsche E-Mail wird 35 Jahre alt

Viele Fürther verbinden persönliche Erinnerungen mit der elektronischen Post

FÜRTH - Heute ist ein ganz besonderer Geburtstag. "Klar, weiß ich!", erzählt Tülün Bilgic, 43 Jahre alt, stolz: "Ich spiele Quizduell. Und da kam letztens die Frage, wann die erste E-Mail in Deutschland einging. Daher weiß ich das." Nämlich am 3. August 1984.

Eines haben sie alle gemeinsam: eine E-Mail-Adresse. Aus den letzten 35 Jahren kann jeder seine eigene, kleine Anekdote erzählen.



Bilgic erinnert sich auch noch an ihre erste Mail: Die habe sie aus einem Internetcafé in ihrer alten Straße verschickt. Damals konnte sie sich keinen eigenen Computer leisten. Die waren teuer. "Und heute schreibe ich meine Mails auf dem Smartphone", sagt die gebürtige Fürtherin.

Zur einer so handlichen Nutzung war es ein langer Weg. Verschickt aus dem US-Bundesstaat Massachusetts, ist die Mail fast 24 Stunden in den Tiefen des Internets herumgedümpelt, bis sie schließlich im erwünschten Postfach in Deutschland eintrudelte. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Telematik-Instituts der Universität Karlsruhe müssen also ziemlich viel Geduld gehabt haben.

"Der Unterschied zwischen damals und heute ist doch der: Früher hat man ewig gewartet, bis die Mail draußen war. Das war aber ganz normal. Und heute regt man sich sofort darüber auf, wenn mal was nicht klappt. Die Gesellschaft ist insgesamt rastloser geworden", sagt Manfred Saier (64) grübelnd. Um dem gegenzusteuern, genehmigt er sich in der Innenstadt bei einem kleinen Kaffee ein Päuschen von seiner Radtour.

Ein paar Meter weiter stehen Annalena Palm und Mike Reimers, beide 23 Jahre alt, beide "Generation Rastlos". Sie bevorzugen noch schnellere digitale Botendienste, sagt Annalena: "Ich hab eigentlich schon immer mehr über soziale Netzwerke geschrieben. Meine Oma hat ab und an eine E-Mail bekommen. Und in der Arbeit schreiben wir Mails. Noch. . ."

Zum Valentinstag

"Wir sind froh, euch an Bord zu haben", war übrigens die Botschaft der Jubiläums-Mail aus den USA. Da kann die 43-jährige Brigitte Weizmann nur schmunzeln, denn ihr erster elektronischer Gruß war etwas romantischer. "Das war ein Liebesbrief. Ich habe am Valentinstag aus Griechenland ein Bild gemailt bekommen", erinnert sie sich.

Heute ist der digitale Postversand Teil des Alltags. Letztes Jahr wurden alleine in Deutschland knapp 850 Milliarden E-Mails verschickt. Das ist ein gutes Drittel mehr als fünf Jahre zuvor. Bei so viel Datenaustausch finden auch Betrüger leicht ihre Nische. Phishing-Mails verführen die Zielpersonen dazu, auf virenverseuchte Links zu klicken oder gar den Absendern Geld zu überweisen. Generell gilt: Links oder Anhänge von fremden Adressen ignorieren. Und nicht auf kryptisch verfasste Mails antworten. Das könnte böse enden.

Buchhändler Heinz Krekeler, 59 Jahre alt, ist bislang noch nichts passiert. "Wir haben ein gutes Verhältnis, die E-Mail und ich", sagt er und erinnert sich an die Zeit, als das Wort "Elektronische Mail" noch ein Fremdwort war: "1997 war ich im Krankenhaus. Während meiner Untersuchung hat der Arzt erzählt, dass man jetzt elektronisch Briefe verschicken – und da auch noch was dranhängen kann. Die Arzthelferin und ich haben erstmal nicht kapiert, wovon er da jetzt redet." Schnell hat er die Vorzüge der elektronischen Post zu schätzen gelernt. Der Mailverkehr erleichtere viele Bereiche seiner Arbeit, wie das Bestellen neuer Ware, ungemein.

Dennoch bleibt Krekeler nostalgisch: "Mails gehören zu meine Alltag, klar. Aber die Haptik, das Gefühl, ein Buch oder eine Zeitung in Händen zu halten, ist am Ende dann einfach doch schöner, als auf einen Monitor zu starren."

