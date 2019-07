Die Fürther Müllabfuhr soll flexibler werden

FÜRTH - Mit der Fürth-App können die Abfuhrpläne den Gegebenheiten angepasst werden. Ziel ist die bessere Auslastung der Müllfahrzeuge. Wer über keinen Internetzugang verfügt, kann sich die Termine in städtischen Dienststellen ausdrucken lassen.

Beim Leeren der solcher Großcontainer wird der Laderaum schnell gefüllt. In Gebieten mit kleinen Tonnen wird das Volumen aber oft nicht ausgeschöpft. Diesem Missstand will man Extratouren nach Bedarf abhelfen. © Archivfoto: Berny Meyer



Immer wieder kommt es vor, dass Müllautos der Kleeblattstadt am Ende ihrer Tour nur halbvoll zur Nürnberger Müllverbrennungsanlage fahren, während andere wegen Überfüllung ihr Pensum kaum schaffen. Das wurmt Antonius Kaiser, den Leiter der städtischen Abfallwirtschaft. Um die Effizienz zu erhöhen, will er die Abfalltouren besser organisieren.

Das Instrument dafür bietet die Fürth-App. Individuell nach Adresse kann man jetzt schon online, die aktuellen Mülltonnenleerungen abrufen. "Den starren allgemeinen Jahreskalender in Druckform können wir langfristig nicht mehr aufrecht erhalten", sagte Kaiser bei der Vorlage des jüngsten Jahresberichts der Abfallwirtschaft im Umweltausschuss.

Punktuelle Änderungen

Konkret sollen mangelhaft ausgelastete Müllautos nach entsprechender Information via App zusätzliche Gebiete anfahren. Kaiser denkt dabei etwa an Wohnquartiere mit Großcontainern, die viel Volumen füllen. Kaiser: "Die Abfuhrgebiete bleiben bestehen, aber punktuelle Änderungen sollen möglich sein. Außerdem soll sich nicht ständig wöchentlich etwas ändern." Während Rechtsreferent Mathias Kreitinger ein flexibleres Vorgehen zum Verbessern der Wirtschaftlichkeit ausdrücklich befürwortet, wurden im Gremium doch vorsichtige Bedenken laut.

So hält Bürgermeister Markus Braun das vorherige Informieren der von Änderungen betroffenen Haushalte für unabdingbar. Und Grünen-Stadtrat Harald Riedel wandte ein, dass es ältere Menschen gibt, die über keinen Internetzugang verfügen. Letzterem Manko soll nach Kaisers Vorstellungen dadurch abgeholfen werden, sich dass diese Personengruppe ihre individuellen Abfuhrpläne an den Recyclinghöfen und im Amt für Abfallwirtschaft ausdrucken lassen kann. Im Prinzip sei dieser Service an jedem städtischen Rechner möglich. Kaiser setzt aber auch auf besser vernetzte Familienmitglieder und Bekannte, die diese Hilfe leisten können. "Im Bedarfsfall schicken wir bei Änderungen die Abfuhrpläne auch mit der Post zu", sagt der Leiter der Fürther Abfallwirtschaft.

Über 15 Müllautos verfügt Fürth aktuell. Ständig im Einsatz sind nach den Worten von Betriebsmeister Christian Thamm aber nur acht bis zwölf. Der Rest müsse für Ausfälle in Reserve gehalten werden. Jetzt in den Sommerferien sei der Fahrzeugbedarf geringer, weil in der Urlaubszeit viele Bürger verreisen und daher weniger Müll anfällt.

Laut Thamm sind die Fürther Müllfahrzeuge im allgemeinen vergleichsweise gut ausgelastet. Besser jedenfalls als in Erlangen. Der Betriebsleiter macht sich zudem keine Illusionen über die Auswirkungen geänderter Abfuhrrouten: "Wenn das Auto am Feierabend nur halb voll ist, geht auch nichts mehr." Gleichwohl will Antonius Kaiser nicht von seinem Bemühen ablassen, die Müllabfuhr für alle zu optimieren.

