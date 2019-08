Die Liebe zum Schlepper

Laubendorfer zeigt seinen Kramer-Oldtimer beim großen Treffen in Bad Windsheim - vor 1 Stunde

LANGENZENN - Als er acht Jahre alt war, durfte Konrad Nickel das erste Mal unter der Aufsicht seines Vaters den Kramer-Diesel, Baujahr 1939, fahren.

Auf Schleppertreffen sind sie die Stars: Der Kramer-Diesel aus dem Jahr 1939 und sein stolzer Besitzer Konrad Nickel. Der Landwirt im Ruhestand kennt seinen Schlepper schon fast sein ganzes Leben lang. © Margarete Meggle-Freund



Jetzt bricht der 83-jährige Laubendorfer Konrad Nickel mit seinem unverwüstlichen Schlepper auf zum Oldtimer-Treffen ins Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim.

Der Landwirt im Ruhestand hat viele schöne Erinnerungen an seinen Traktor, über dessen Vorzüge er heute noch ins Schwärmen gerät. Das Fahrzeug sei nämlich wegen seines tiefen Schwerpunktes besonders standfest.

In einem Gespräch, das er im Vorfeld des Schleppertreffens mit Margarete Meggle-Freund führte, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Museums, erzählte er ihr einige Anekdoten: Zusammengespannt mit einem zweiten Gefährt, hat der Bulldog einmal sogar ein ganzes Haus verschoben. Für den jungen Burschen Konrad war der Kramer so etwas wie ein Fitnessgerät. Das Anlassen mittels Kurbel erforderte nämlich sehr viel Kraft – mit der Folge, dass der Landwirt beim Armdrücken mit seinen Kameraden immer Sieger blieb.

Bis heute besitzt Nickel den Original-Kaufvertrag: 3874,86 Reichsmark hat sein Vater damals für den Schlepper bezahlt. Zu einer Zeit, in der der monatliche Durchschnittslohn bei 167 Reichsmark lag, ein Vermögen. Als beide — die Landmaschine und ihr Landwirt — schon im Ruhestand waren, wurde der Kramer 2014 sogar kurz zum Fernsehstar in einer Sendung des Bayerischen Rundfunks.

Zeitweise war das Interesse an dem alten Gefährt gering, doch heute kommt der Kramer bei Oldtimer-Treffen oder Kirchweihumzügen wieder zu Ehren. Natürlich wird sein stolzer Besitzer Konrad Nickel auch beim Treffen in Bad Windsheim am 10. und 11. August vor Ort sein und gerne Auskunft über seinen treuen Schlepper geben, der ihn 1964 sogar zu einem Liebesbrief inspirierte.

Beim größten Oldtimer-Schlepper-Treffen Süddeutschlands im Fränkischen Freilandmuseum sind am Wochenende 640 Fahrzeuge der Jahrgänge 1921 bis 1965 zu sehen. Manche Traktoren haben einen langen Weg hinter sich, bis sie in Bad Windsheim eintreffen. Sogar aus Südtirol haben sich Gäste angemeldet.

Höhepunkt des Festes ist der große Korso, der an beiden Veranstaltungstagen jeweils um 14 Uhr startet. Besonders außergewöhnliche Oldtimer werden in Einzelpräsentationen gewürdigt und ihre technischen Besonderheiten erklärt. Andere Traktoren sind auf den Feldern des Museums sogar in Aktion zu erleben. Von Pflügen bis Grubbern reichen die Vorführungen.

Besondere Attraktionen für Kinder sind das Mitfahren auf einem historischen Bulldog sowie ein Tret-Traktoren-Parcours, gestiftet von der Firma BIG aus Fürth, mit Nachbildungen von historischen Schleppern der Marken Eicher, Fendt und Porsche.

