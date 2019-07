Die Turmuhr tickt wieder

LANGENZENN - Im Zuge der Renovierung der Langenzenner Stadtkirche wurden Ziffernblatt und Zeiger unter der Welschen Dachhaube abgenommen und aufwändig in einer Bayreuther Werkstatt generalüberholt.

Abgestrahlt und frisch vergoldet: Jetzt strahlt die sanierte Kirchturmuhr der Stadtkirche wieder. © Sigrun Häuser



Bei den Renovierungsarbeiten an der Stadtkirche sind die Verschönerungsmaßnahmen am Turm nahezu abgeschlossen. Nachdem die Wetterfahne mit dem Brandenburger Adler erneuert wurde und wieder auf der Turmspitze strahlt, konnte jetzt auch die Uhr an ihrem alten Platz unter der Welschen Dachhaube montiert werden.

Im Lauf der Jahre war das Ziffernblatt verblichen, das Gold der römischen Ziffern abgebröckelt. Auch die goldenen Zeiger waren stumpf geworden. Deshalb kamen sie vor vier Monaten in die Werkstatt der "Bayreuther Turmuhren", wo Mitarbeiter die Mängel aufwändig beseitigten. Der Betrieb restauriert pro Jahr zirka 30 in die Jahre gekommene Turmuhren. Umsichtig wurden die Zeiger abgenietet, abgestrahlt und neu vergoldet. Das Ziffernblatt bekam mit Autocolorlack einen dunklen, frischen Teint, und die Ziffern in Blattgold wurden mit Hilfe von Schablonen neu aufgezeichnet.

Das Anbringen der Zifferblätter am Turm war für die Handwerker noch einmal ein kleines Abenteuer, denn just an diesem Tag funktionierte der Außenaufzug nicht.

So mussten die vier Teile mit dem Seil nach oben befördert werden, was bei einem Gewicht von etwa 30 Kilo pro Stück gar nicht so einfach zu steuern war. Nachdem auch noch die Zeiger montiert waren, konnten Arbeiter das Gerüst zumindest am Turm zum Teil entfernen.

Sigrun Häuser